Drie boten in brand in haven Hoorn, mogelijk iemand aan boord

Drie boten staan zaterdag volledig in brand in de Grashaven in Hoorn, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brand ontstond op een boot en is overgeslagen naar twee naastgelegen vaartuigen. Op de boot waar de brand is uitgebroken, was vermoedelijk iemand aan boord.

Verschillende brandweerwagens zijn bezig met blussen. Ook heeft een duikteam gezocht naar eventuele mensen in het water, maar daar is niemand aangetroffen. Het is niet bekend of er op de twee boten waar de brand naar is overgeslagen mensen aanwezig zijn.

'Flink gebied' in de rook

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) helpt andere nabijgelegen boten te verplaatsen. Een woordvoerster kan niet zeggen om hoeveel boten het gaat, maar volgens haar ligt een "flink gebied" van de haven in de rook.

De veiligheidsregio roept mensen die last hebben van de rook op ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. De rook trekt in de richting van Visserseiland.

