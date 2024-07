Twee personen en hond gewond door brand na explosie op boot in Friesland

In het Friese dorp Broek woedt na een explosie een brand op een boot in de Noorder Oudeweg. De boot, een 10 meter lange kruiser, staat volledig in brand, zo meldt de brandweer. Twee mensen en een hond zijn gewond geraakt.

De twee gewonden waren volgens de brandweer de enigen aan boord. Zij konden vrij snel aan wal worden gebracht en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Er was ook een hondje op de boot. Die is gewond geraakt en naar de dierenarts gebracht.

Hoe de explosie kon ontstaan, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten. D e boot wordt nu naar een locatie iets verderop gesleept, waar de brand volgens de brandweer beter geblust kan worden.

Hart van Nederland/ANP

Beeld: Jaring Rispens