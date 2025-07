Man test campinggas in flat, blaast gevel uit complex

In het centrum van Eindhoven is zaterdag een explosie geweest op de achtste verdieping van een appartementencomplex. De gevel van het appartement is volledig weggeblazen en brokstukken, glas en kozijnen liggen verspreid op straat. De omgeving is ruim afgezet vanwege instortingsgevaar.

Volgens de huurder van het appartement, een man uit Wit-Rusland, ging het mis toen hij een campinggasflesje wilde testen. Hij was bezig met de voorbereiding van een kampeertrip. Tijdens het aansluiten van een aansteker op het gasblikje volgde een plotselinge knal. "Er was een kleine explosie, maar het lijkt alsof er heel veel beschadigd is", vertelt hij anoniem. "Gelukkig hield ik het flesje van mezelf af, dus richtte het niet recht op me."

Geen gewonden, maar veel schade

De explosie veroorzaakte geen brand, maar door de enorme drukgolf werd de pui uit de gevel gerukt en viel tientallen meters naar beneden. Volgens de bewoner raakte niemand gewond. "Ik heb helemaal niks. Mijn handen en benen zijn oké, alleen wat haartjes op mijn benen zijn verbrand, dat is alles." Ook mensen op straat en buren bleven ongedeerd.

Direct na het incident probeerde hij hulpdiensten te bellen: "Ik wilde eigenlijk 1-2-2 bellen, maar toen realiseerde ik me dat het 1-1-2 moest zijn." De brandweer kwam snel ter plaatse. Uit voorzorg zijn enkele omliggende appartementen ontruimd. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de explosie.