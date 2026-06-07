Drie gewonden bij ernstig ongeval in Oirschot, bestuurster aangehouden

Drie mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een ernstig eenzijdig ongeval in Oirschot. Twee bijrijders raakten zwaargewond en zijn naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een van hen werd onder begeleiding van een trauma-arts vervoerd. De bestuurster liep lichte verwondingen op, is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. De politie onderzoekt of zij onder invloed reed.

De melding van het ongeval kwam rond 05.45 uur binnen. Het ongeluk gebeurde op de Oude Grintweg, waar de auto volgens de politie tegen een boom botste. Ook kwam een melding binnen dat mogelijk iemand bekneld zat.

Vier ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeval. Verkeersongevallenanalisten doen onderzoek naar de toedracht. De Oude Grintweg is voorlopig afgesloten.