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Na nieuwe explosie overheerst angst in Vlaardingen: 'Iedere keer ellende hier'

Crime

Vandaag, 14:58

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De ravage na de plofkraak aan de Reigerlaan in Vlaardingen is zaterdag nog altijd goed zichtbaar. Een verdachte werd aangehouden, een tweede wordt nog gezocht. Voor veel bewoners blijft vooral het gevoel hangen dat het opnieuw raak is in een buurt waar volgens hen al langer problemen spelen.

Meerdere omwonenden vertellen aan Hart van Nederland dat zij wakker schrokken van de explosie en kort daarna schoten hoorden. "Je zat recht overeind in bed", vertelt een bewoner die boven de getroffen winkels woont. "Het was echt even schrikken vannacht."

In onze reportage hierboven spreken buurtbewoners openhartig over de schrik van de nacht, de schade en de onveiligheid die volgens hen al langer speelt in de wijk.

Bewoners zeggen al langer overlast te ervaren

Volgens verschillende buurtbewoners staat de plofkraak niet op zichzelf. Zij spreken over terugkerende overlast, onveilige situaties en eerdere incidenten in de omgeving.

"Het is iedere keer ellende hier", zegt een buurtbewoonster. Een andere bewoner noemt het "heel bizar" dat er opnieuw zo'n ernstig incident heeft plaatsgevonden. Meerdere bewoners moesten na de explosie tijdelijk hun woning verlaten.

De angst blijkt groot. Een bewoner wil alleen anoniem reageren. "Als je op camera gaat, weten mensen waar je woont", zegt hij. Volgens hem durven meer buurtbewoners daarom niet openlijk hun verhaal te doen.

'Wie wil hier nog wonen?'

De plofkraak raakt volgens bewoners ook hun gevoel van veiligheid. Sommigen zeggen zelfs te willen verhuizen. "We hebben al jaren meldingen gemaakt van overlast", vertelt een buurtbewoner. "Maar er gebeurt gewoon niks."

Ondertussen loopt het politieonderzoek naar de plofkraak door. De aangehouden verdachte is een 24-jarige man uit Amsterdam. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Door Redactie Hart van Nederland

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