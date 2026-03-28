Weg in Odiliapeel overspoeld met melk na crash in berm

In het Brabantse Odiliapeel is zaterdagochtend een vrachtwagen in de berm beland op de Middenpeelweg. Daarbij scheurde de trailer open, met als gevolg dat er pakken melk op de weg kapot vielen.

Tijdens de rit verloor de vrachtwagenchauffeur plotseling de controle over het voertuig, waardoor deze in de berm belandde, meldt een correspondent ter plaatse. Doordat het voertuig langs een boom reed, scheurde de trailer kapot. De pakken melk die de vrachtwagen vervoerde, vielen daardoor kapot op de weg.

Opruimen

De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. De vrachtwagen kwam er minder goed vanaf, want die is zwaar beschadigd. Door het ongeval is een deel van de weg afgesloten en de verwachting is dat het opruimen nog enkele uren in beslag zal nemen.