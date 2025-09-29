N762 bezaaid met taart en brood na ongeval met vrachtwagens

Bij een botsing tussen twee vrachtwagens is maandagochtend een flinke ravage ontstaan op de N762 tussen Sint Jansklooster en Wanneperveen in Overijssel. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De voertuigen raakten elkaar met hun zijkanten toen ze elkaar passeerden op de 80-kilometerweg, waardoor de weg bezaaid raakte met een lading brood en taart.

Ook een auto die kort achter de vrachtwagens reed, werd geraakt door rondvliegende spullen. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar niemand raakte gewond. Wel hebben beide vrachtwagens en de auto flinke schade opgelopen en moeten ze worden afgesleept.

De weg is afgesloten om de voertuigen te bergen en de straat schoon te maken. Naar verwachting blijft de N762 nog tot halverwege de middag volledig dicht.