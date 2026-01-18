Volg Hart van Nederland
Weg in Borger bezaaid met bieten na gekantelde vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 08:22

In het Drentse Borger is in de nacht van zaterdag op zondag een vrachtwagen gekanteld. Het ongeluk gebeurde op de Borgerveldweg, ter hoogte van een rotonde. Door het ongeval ligt de weg bezaaid met bieten.

De vrachtwagen was geladen met de bieten die na het kantelen op het wegdek terechtkwamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Tijdrovende klus

De bieten zorgen voor flinke overlast voor het verkeer in de omgeving. De weg is wel volledig afgesloten en dat blijft naar verwachting nog geruime tijd zo, meldt een correspondent ter plaatse. Hulpdiensten en wegbeheerders zijn druk bezig om de situatie op te ruimen.

De bieten worden momenteel overgeladen in een andere vrachtwagen. Dat is een tijdrovende klus, omdat het om een grote lading gaat. Pas daarna kan worden begonnen met het bergen van de gekantelde vrachtwagen.

Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder en worden omgeleid zolang de Borgerveldweg dicht is.

Door Redactie Hart van Nederland

