Dodelijk ongeluk op A16: man steekt snelweg over en wordt geschept

Vandaag, 10:22

Op de A16 bij Zevenbergschen Hoek is zaterdagavond een man om het leven gekomen na een aanrijding. Dat meldt de politie op X. De voetganger zou de snelweg zijn overgestoken en is vervolgens aangereden door verkeer dat hem niet meer kon ontwijken.

Het incident gebeurde rond 22.15 uur. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Aanwezige getuigen hebben direct hun verhaal gedaan bij de politie. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld. De politie onderzoekt de zaak.

