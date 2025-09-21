Motorrijder (30) dood na ongeluk op A2, bestuurder betrokken auto spoorloos

Een 30-jarige motorrijder uit Oss is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Den Bosch. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar redden kon niet meer baten. De politie zoekt nog naar de automobilist die vermoedelijk betrokken is bij de fatale aanrijding.

Enkele honderden meters van de plek van het ongeluk trof de politie een auto met duidelijke schade. Volgens de politie wijst dat erop dat het voertuig betrokken was bij de fatale aanrijding. Van de bestuurder of inzittenden ontbreekt ieder spoor.

De politie roept de betrokkene dringend op zich te melden. Ook getuigen van het ongeval worden gevraagd contact op te nemen.

Onderzoek op snelweg

De exacte toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Verkeersspecialisten hebben zaterdagavond onderzoek gedaan op de snelweg. Hierdoor werd de A2 deels afgesloten, wat voor vertraging zorgde voor het overige verkeer.