Tiener overlijdt bij ernstige aanrijding met auto in Leiden

Op de drukke Lammenschansweg in Leiden is vrijdagmiddag rond 13.30 uur een tiener om het leven gekomen bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde vlakbij mbo Rijnland, op een moment dat er veel mensen op straat waren, meldt de politie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en begonnen direct met reanimeren, maar alle hulp mocht niet meer baten.

Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is een minderjarige uit Leiden. De politie maakt de leeftijd niet bekend. Op beelden is te zien dat een fiets in de middenberm ligt. Vlak in de buurt staat een auto stil met een gebroken voorruit en schade aan de motorkap.

Volgens een correspondent ter plaatse was het druk ten tijde van het ongeluk. Voor (oog)getuigen is er slachtofferhulp beschikbaar.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar de toedracht en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, kunnen die delen via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.