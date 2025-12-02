Volg Hart van Nederland
Auto sleurt boom mee na klap op A2 bij Eindhoven, twee zwaargewonden

Ongeluk

Vandaag, 09:37 - Update: 1 uur geleden

Twee mannen zijn maandagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. De auto raakte van de weg en knalde bij een afrit tegen een boom. In en rondom het voertuig werden lachgasflessen en ballonnen gevonden.

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De auto nam de afgebroken boom tientallen meters mee, voordat het tot stilstand kwam onder aan de afrit.

De bestuurder zat bekneld in het voertuig en werd door de brandweer bevrijd. De bijrijder lag verderop. Ze zijn met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De botsing zorgde voor een flinke ravage. In en rondom de auto werden lachgasflessen en ballonnen aangetroffen. Vanwege de toestand van de mannen kon de politie niet testen op rijden onder invloed.

Door Redactie Hart van Nederland

