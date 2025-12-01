Volg Hart van Nederland
Zwaar ongeluk in Arnhem: auto belandt bijna in water, bestuurder zwaargewond

Vandaag, 13:23 - Update: 2 uur geleden

Een automobilist heeft maandagochtend even na 6.30 uur een zwaar ongeluk gehad bij het Eusebiusplein in Arnhem. De 28-jarige man uit dezelfde plaats verloor vlakbij een kade de macht over het stuur, reed door een hek en rolde een paar trappen af. Uiteindelijk kwam de bestuurder op enkele centimeters van het water tot stilstand.

De auto heeft een lantaarnpaal, het hek van het Airborne Museum en nog enkele andere objecten geramd en liep daarbij forse schade op.

De brandweer, politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder is zwaargewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat aan Hart van Nederland weten er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Door Joep Higler

