Fatbiker (25) overleden na aanrijding in Ewijk, automobilist (22) aangehouden

Een 25-jarige man uit Nijmegen is maandagavond om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde aan de Van Heemstraweg in het Gelderse Ewijk. Dat meldt de politie op X. De automobilist (22) is aangehouden.

De fatbike en de auto botsten rond 23.15 uur op elkaar. Volgens een correspondent ter plaatse kwam de fietser meters verderop terecht. Hulpdiensten, waaronder drie ambulances en een traumahelikopter, waren snel ter plaatse, maar voor de bestuurder van de fatbike mocht hulp niet meer baten.

De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Ewijk, is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.