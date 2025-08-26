Terug

Acht nieuwe aanhoudingen na PSV-kampioensrellen

Ongeluk

Vandaag, 17:39

De politie heeft dinsdag acht nieuwe verdachten aangehouden voor de ongeregeldheden die op 18 mei plaatsvonden tijdens de kampioensviering van PSV in Eindhoven. Eerder werden al negen mensen opgepakt.

Het gaat om zeven mannen en een vrouw tussen de 17 en 53 jaar oud, afkomstig uit Eindhoven, Nuenen, Helmond, Valkenswaard en Heeze. Vijf van hen kwamen in beeld nadat hun foto’s via de media werden gedeeld. Alle acht werden uitgenodigd zich te melden op het politiebureau, waar ze zijn aangehouden en verhoord. Nu zijn de verdachten weer op vrije voeten kwamen. Het Openbaar Ministerie beslist later over vervolging.

Wat een feestelijke avond had moeten zijn, veranderde zondag 18 mei in een nachtmerrie voor PSV-fan Anthony van der Vloet:

Anthony bewusteloos geslagen na kampioensfeest PSV
1:47

Anthony bewusteloos geslagen na kampioensfeest PSV

Gebiedsverbod

Naast een strafzaak hangt de verdachten een gebiedsverbod boven het hoofd. De burgemeester wil hen voor maximaal twee jaar weren uit de omgeving van het Philips Stadion. Wie zich daar toch laat zien, kan opnieuw worden opgepakt.

Het onderzoek naar de rellen gaat intussen door. Volgens de politie worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

