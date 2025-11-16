Natascha en Ronald verloren dochter Alice door verkeersongeluk: 'Iedere dag is moeilijk'

Zondag stonden familie en vrienden in Den Bosch stil bij hun verloren dierbaren tijdens een herdenking voor verkeersslachtoffers. Hoewel het aantal verkeersdoden in Nederland daalt, streeft de overheid ernaar de cijfers in 2030 nog meer terug te brengen naar maximaal 330 verongelukten. Ronald en Natascha weten hoe het is om een dierbare te verliezen door een verkeersongeluk, ze moeten hun dochter Alice missen.

In de video bovenaan zie je hoe Ronald en Natascha bij de herdenking waren, en vertellen ze over de dood van hun dochter Alice.

Alice reed eind 2023 op haar motor toen ze moest remmen voor een auto die voor een zwaan remde. Ze kwam verkeerd terecht en overleed ter plekke. De politie kwam die avond aan de deur om het stel te vertellen dat hun dochter er niet meer was. "Dan stort je wereld in", aldus Ronald in gesprek met Hart van Nederland.

Iedere dag moeilijk

Vader Ronald en moeder Natascha: "Zo'n herdenkingsdag is fijn om even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd en om lotgenoten te spreken. Mensen denken steeds: het is toch al twee jaar geleden. Maar het gemis wordt niet minder: iedere dag is moeilijk. Andere nabestaanden begrijpen het, dat geeft troost."

Slachtofferhulp Nederland heeft ook een platform gelanceerd waar mensen die betrokken waren bij een verkeersongeval elkaar kunnen vinden. Op het platform, genaamd Jij was daar ook kunnen betrokkenen een ongeval terugvinden of zich aanmelden. Als beide partijen die bij het ongeluk betrokken waren dat willen, kunnen ze met elkaar in contact komen via een beveiligde chat.