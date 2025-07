Massaal afscheid in Baarn van Simo (19), in stilte en met witte harten

Diep verdriet in Baarn na het plotselinge overlijden van de 19-jarige Simo. De jonge Baarnse voetballer kwam vorig weekend om bij een verkeersongeluk in Eindhoven, na afloop van een roeifeest. Zaterdag nam voetbalclub SV Baarn, waar hij jarenlang speelde, massaal afscheid van hem.

Op de Geerenweg, vlak bij het clubhuis van SV Baarn, stonden ruim 400 mensen in stilte opgesteld. Ze droegen bloemen en witte ballonnen in de vorm van harten, lieten ballonnen op ter nagedachtenis aan Simo. Ook loco-burgemeester Steven de Vries was erbij.

Eerder op de dag werd in besloten kring een afscheidsdienst gehouden in De Schaapskooi op landgoed Drakenburg. In de Baarnse Zeeheldenwijk hingen de vlaggen halfstok, te zien op onderstaande foto.

Beeld: Caspar Huurdeman

