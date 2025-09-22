Terug

Doorrijder (44) meldt zich na dodelijk ongeval realityster (30) bij Den Bosch

Ongeluk

Vandaag, 17:13

Een 44-jarige man uit Den Bosch heeft zich maandagmiddag gemeld op het politiebureau in die stad. De politie was op zoek naar de man in verband met een dodelijk ongeval twee dagen eerder op de A2.

Door het ongeluk ter hoogte van Den Bosch kwam zaterdagavond een 30-jarige motorrijder uit Oss om het leven. Volgens RTL Boulevard is het slachtoffer realityster Jordi Schuurmans, die in 2017 mee deed aan het MTV-programma Ex On The Beach: Double Dutch.

De politie trof enkele honderden meters verderop een auto aan met schade die erop wees dat het voertuig betrokken was bij het ongeval. De bestuurder van de auto was op dat moment spoorloos. De politie riep de bestuurder op zich te melden en zocht naar getuigen van het ongeluk. De man zit nog vast voor verder onderzoek.

Hart van Nederland/ANP

