Omgekomen motorrijder A2 is 30-jarige realityster Ex On The Beach

De motorrijder uit Oss die zaterdagavond om het leven kwam bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Den Bosch, is de 30-jarige Jordi Schuurmans. Dat meldt RTL Boulevard zondag. De realityster deed in 2017 mee aan het MTV-programma Ex On The Beach: Double Dutch.

Bij het ongeluk trof de politie enkele honderden meters verderop een lege auto aan met duidelijke schade. Volgens de politie lijkt het voertuig betrokken te zijn geweest bij de fatale aanrijding met de motorrijder. Van de bestuurder of inzittenden van de auto ontbreekt ieder spoor. De politie is nog op zoek naar de automobilist.

'Rust zacht maat'

Hulpdiensten rukten na het ongeluk massaal uit, maar dat kon niet meer baten. Jordi Schuurmans nam acht jaar geleden deel aan Ex On The Beach: Double Dutch, waarbij acht singles op een zonnige bestemming verblijven op zoek naar de liefde, maar telkens hun exen opduiken. Schuurmans verscheen in 2017 deel in het programma als de ex van Sharon Ipema.

Op de Facebook-pagina van de realityster betuigen bekenden hun medeleven: 'Rust zacht, maat'.