Auto richt ravage aan in Breda: luifel stort in

Ongeluk

Vandaag, 11:47

In de Waardakker in Breda heeft een oudere man woensdagochtend met zijn auto flinke schade aangericht. De wagen reed rond 8.45 uur vanaf een parkeerplaats aan de Lange Bedde rechtdoor de stoep op. Daarbij werden meerdere paaltjes en een container omvergereden. Ook twee andere auto's raakten beschadigd.

De auto reed vervolgens de steunpilaren onder een luifel bij een winkelstraat weg. Door de klap stortte de overkapping in. Het voertuig kwam pas zo'n vijftig meter verderop tot stilstand. Er raakte niemand gewond.

Onderzoek naar oorzaak

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken. Hij raakte niet gewond. Hulpdiensten onderzoeken of de man mogelijk onwel is geworden tijdens het rijden.

De brandweer bekijkt de situatie en onderzoekt de veiligheid van de ingestorte luifel. De omgeving is afgezet. Woningen in de buurt hoefden niet te worden ontruimd. Een fysiotherapiepraktijk aan de winkelstraat is tijdelijk gesloten. Afspraken zijn afgezegd vanwege de schade.

Door Redactie Hart van Nederland

