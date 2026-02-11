A59 bij Waalwijk tot de middag dicht door brandende vrachtwagen

De A59 is woensdagmiddag afgesloten na een vrachtwagenbrand bij Waalwijk. De snelweg is dicht in westelijke richting. Automobilisten die vanuit Den Bosch naar Breda of Antwerpen willen, moeten omrijden.

De weg is afgesloten tussen Waalwijk en Sprang-Capelle-West. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie verwacht dat de afhandeling zeker tot 14.00 uur duurt. Tot die tijd blijft de weg dicht.

Verkeer wordt omgeleid via Tilburg. Dat zorgt voor extra drukte op de omliggende wegen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er in de vrachtwagen mogelijk oude kleding lag.

Ook vertraging op A4 na ongeluk

Ook op de A4 in Zuid-Holland is het drukker dan normaal. Daar was de weg richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk tijdelijk dicht door een ongeluk.

De snelweg is inmiddels weer open. Toch meldt Rijkswaterstaat dat er nog enige tijd vertraging blijft staan.