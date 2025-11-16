Terug

Nederlander overleden bij ongeluk op Spaanse eiland Mallorca

Vandaag, 14:41

Een 53-jarige Nederlander is om het leven gekomen na een frontale botsing op een rotonde in Alcúdia op het Spaanse eiland Mallorca. De Nederlandse vrouw die bij hem in de auto zat raakte gewond. Drie vrouwen in het andere voertuig liepen lichte verwondingen op, melden Spaanse media.

De autoriteiten onderzoeken of iemand tegen de rijrichting op de rotonde is gereden en zo de botsing heeft veroorzaakt. De politie houdt ook rekening met te hoge snelheid, meldde Diario de Mallorca over het ongeluk zaterdagochtend.

Volgens Crónica Balear, die zich baseert op ingewijden, reed de auto met de Nederlandse toeristen de rotonde in de verkeerde richting op, waarop de frontale botsing volgde met de auto met de drie jongeren.

Door ANP

