Nederlandse Xees en Francis redden mensen onder puin op verwoeste camping Albufeira

Extreem weer

Vandaag, 22:01

Een vermoedelijke tornado heeft flinke schade aangericht in het Portugese Albufeira. Veel Nederlanders verblijven momenteel in deze populaire badplaats, onder wie Xees en Francis Smulders. Zij verbleven op de camping waar een dode is gevallen. De twee hebben geholpen met het bevrijden van mensen onder het puin.

Het overleden slachtoffer is een 85-jarige Britse. Daarnaast zijn enkele tientallen mensen gewond geraakt door het noodweer.

"Ik wil graag zo snel mogelijk terug om mensen te helpen", vertelt Marjon Kesselaar van Algarve Zorg aan Hart van Nederland. Ze was toevallig net terug in Nederland toen de vermoedelijke tornado toesloeg. "Anders had ik daar nu ook gezeten." Marjon kent veel Nederlanders die nu in de regio zijn, onder wie meerdere op de getroffen camping. Daar zaten ook Xees en Francis Smulders.

Caravan door de lucht

Marjon had zaterdagavond nog telefonisch contact met Xees, die momenteel te ontdaan is om met media te spreken, laat ze weten. Xees reed in zijn auto vlakbij de camping toen het weer plotseling omsloeg. "Hij zag op een gegeven moment een caravan door de lucht vliegen. Zo heftig", aldus Marjon.

Xees heeft direct hulp geboden waar dat kon, en haalde twee mensen onder een caravan vandaan. "Die liggen nu nog in het ziekenhuis, en zijn vrouw Francis zit bij hen."

Marjon is van plan om komende week terug te keren naar Albufeira, al wil ze eigenlijk veel eerder vertrekken. "Ik wil zo snel mogelijk terug als dat kan. Ik wil graag mensen daar helpen en kijken waar ik hulp kan bieden."

Nederlandse toeristen getroffen

In het getroffen gebied zijn momenteel veel Nederlanders op vakantie. Via TUI verblijven twee Nederlanders in het resort Eden Villas & Apartments waarvan het dak van het restaurant deels instortte. Daarbij raakten zeker negentien mensen gewond. Volgens een woordvoerster van TUI is er contact met de twee Nederlanders en zijn zij ongedeerd.

Een woordvoerster van Sunweb laat weten dat er 250 klanten in het gebied zitten. De organisatie heeft nog niet gehoord hoe het met hen gaat. D-Reizen meldt zo'n vijftig mensen in en rond Albufeira te hebben. Volgens een woordvoerder is geen van hen getroffen of gewond.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gehad van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen in Albufeira.

Door Redactie Hart van Nederland

