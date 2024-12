Motorrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Wolphaartsdijk

Een motorrijder is dinsdagochtend zwaargewond geraakt na een botsing met een auto in het Zeeuwse Wolphaartsdijk. De motor reed in de flank van een personenauto en kwam hard ten val. Diegene is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Een blaastest toonde aan dat de bestuurder van de auto niet onder invloed van drugs of alcohol was. Bij de motorrijder kon deze test niet worden afgenomen. Of de automobilist verwondingen opliep, kon de politie niet zeggen.

Er is niemand aangehouden.