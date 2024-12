Automobilist overleden bij heftig aanrijding tegen boom in Breskens

Een bestuurder van een personenauto is zondagmiddag om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in Breskens in Zeeland. De auto botste rond 16.30 uur door nog onbekende oorzaak tegen een knotwilg aan de Hoofdplaatseweg, zo meldt de politie.

De hulpdiensten, waaronder politie, brandweer, ambulancedienst en een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Ondanks hun inspanningen kon het slachtoffer niet meer gered worden; de bestuurder overleed ter plekke.

De afdeling Forensische Opsporing van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en het overlijden van de bestuurder. Om het onderzoek uit te voeren is de Hoofdplaatseweg tijdelijk afgesloten.

Volgens de politie is het slachtoffer een 62-jarige man uit Breskens.