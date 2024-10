Motorrijder (59) uit Heerenveen overlijdt na heftige crash op A6 bij Joure

Een 59-jarige man uit Heerenveen is zaterdagmiddag overleden na een ernstig ongeluk op de A6 ter hoogte van Joure. De motorrijder botste rond 15.30 uur op een bestelbus, zo meldt de politie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man overleed op de plek van het ongeval.

Zaterdag gebeurde er meerdere ongelukken met motorrijders in Nederland. In de bovenstaande video is de nasleep van een ongeluk in het Groningse Grootegast. Daar kwam een motorrijder om het leven na een ongeluk met een auto.

De oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Door het fatale ongeval werd de snelweg in de richting van Heerenveen, bij knooppunt Joure, afgesloten. Rijkswaterstaat verwachtte dat de weg pas rond 21.00 uur weer volledig open zou zijn voor verkeer.

Meerdere fatale ongelukken met motorrijders.

Er waren zaterdag meerdere fatale ongelukken met motorrijders. Op de A50 kwam een motorrijder om het leven, en het overige verkeer werd door het ongeluk urenlang omgeleid, wat leidde tot flinke vertragingen. Op de A58 bij Breda raakten twee motorrijders zwaargewond bij een ongeluk, wat eveneens voor overlast zorgde.

In het Groningse Grootegast overleed een andere man na een botsing met een auto. Vermoedelijk speelde de laagstaande zon een rol bij een of meerdere ongelukken.