Motorrijder overlijdt na fatale botsing met auto in Grootegast

Een motorrijder is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Langeweg in Grootegast, Groningen. De motorrijder reed vanuit een zijstraat de Langeweg op en zag daarbij vermoedelijk een aankomende auto over het hoofd. Dit leidde tot een fatale botsing.

De automobilist liep slechts lichte verwondingen op en werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Ondertussen blijft de Langeweg enkele uren afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.

Hoewel de politie in eerste instantie sprak van een zwaargewonde motorrijder, is inmiddels bevestigd dat het slachtoffer is overleden.