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Motorrijder gelanceerd bij botsing op N201, automobilist rijdt door

Ongeluk

Vandaag, 20:09

Een motorrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de N201 bij Hoofddorp. Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur. De betrokken automobilist reed na de aanrijding door, meldt de politie aan Hart van Nederland.

Volgens een getuige wilde de automobilist vanaf de N201 linksaf de IJweg oprijden, een afslag die vanuit de richting Heemstede niet is toegestaan, meldt een correspondent ter plaatse. Daarbij zou de bestuurder een tegemoetkomende motorrijder over het hoofd hebben gezien, waarna ze in botsing kwamen met elkaar.

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Motorrijder gelanceerd

Door de klap werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam uiteindelijk tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op de weg bleven onder meer de bumper en kentekenplaat van de auto achter. De automobilist reed volgens de getuigen na de aanrijding weg.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden. De politie is nog op zoek naar de automobilist.

Door Redactie Hart van Nederland

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