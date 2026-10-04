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Motorrijder (17) overleden na ongeluk in Brabant

Ongeluk

Vandaag, 15:58

Een 17-jarige jongen uit de Limburgse gemeente Bergen is zondagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Brabantse Katwijk. De motorrijder botste op de Lange Oijen tegen een boom, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant.

De jongen was niet in het bezit van een rijbewijs. Jongeren vanaf 17 jaar mogen rijles nemen op een lichte motor en theorie-examen doen. Voor het praktijkexamen moeten zij minimaal 18 jaar zijn.

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Eenzijdig ongeluk

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar uit onderzoek moet blijken of er inderdaad geen andere betrokkenen waren.

Door ANP

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