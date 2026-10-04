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A9 richting Alkmaar tot maandagochtend dicht na ongeval

Ongeluk

Vandaag, 18:20

De A9 richting Diemen is zondagochtend na een ernstig ongeval weer vrijgegeven voor verkeer. In de richting van Alkmaar blijft de snelweg nog tot maandagochtend dicht, omdat het wegdek opnieuw moet worden geasfalteerd, meldt Rijkswaterstaat. Door het ongeluk zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan. Verkeer kan omrijden via de A10.

Om 08.15 uur zondagochtend gebeurde op de A9 bij Amstelveen een ongeluk met een personenauto en een vrachtwagen, waarbij de vrachtwagen kantelde en dwars op de snelweg terechtkwam. De personenauto kwam ondersteboven te liggen.

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Ook schade aan tunnel

De snelweg werd in beide richtingen afgesloten, zodat de voertuigen geborgen konden worden. Ook moesten een tunnelwand en andere wegonderdelen worden gerepareerd.

Door ANP

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