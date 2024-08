Motorrijder (35) overleden na botsing tegen auto in Halle

In het Gelderse Halle is een motorrijder vrijdag om het leven gekomen door een ernstige aanrijding. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit de gemeente Oost-Gelre, meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde op de Molenweg bij het dorp, dat bij de gemeente Bronckhorst hoort. De motor botste daar tegen een personenauto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het Forensische Opsporing Verkeer doet daar nog onderzoek naar.

Hart van Nederland/ANP