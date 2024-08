Auto vliegt in brand na crash in weiland, omstanders blussen vuur

In Chaam is vrijdagavond een auto van de weg geraakt. Dit gebeurde op de Alphensebaan. Het voertuig schoot van de weg af en vloog dertig meter door een weiland. Daarna kwam de auto tegen een boom tot stilstand en vloog in brand.

De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Omstanders twijfelden geen moment en besloten het vuur te blussen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ook landde er een traumahelikopter.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.