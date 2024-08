Wildplassen komt automobilist duur te staan: auto rolt de sloot in

Een man die zich donderdagavond schuldig heeft gemaakt aan wildplassen, heeft daar een hoge prijs voor betaald. Tijdens de plaspauze ging het namelijk goed mis. De man moest zo nodig plassen, dat hij zijn auto aan de kant zette. Hij vergat echter een belangrijk detail, de handrem.

De man zette zijn voertuig rond 23.30 uur aan de kant aan de Groendalseweg in Bleiswijk. Tijdens het wildplassen rolde zijn auto vervolgens het water in. De wildplasser was namelijk vergeten om de handrem erop te zetten, zo laat een politiewoordvoerder weten aan BN De Stem.

Drank- en drugsgebruik

Op het moment dat de auto de sloot inreed zat er niemand meer in het voertuig. Volgens een politiewoordvoerder was de handrem er niet op gezet. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs, aldus de politiewoordvoerder. De auto is door een berger weggesleept.