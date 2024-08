Helmondse dreumes (1,5) overlijdt na val van derde verdieping: 'Noodlottig ongeval'

Het anderhalf jaar oude meisje dat deze week in Helmond uit een raam viel, is vrijdagmiddag aan haar verwondingen overleden. De politie bevestigt dat het om een tragisch ongeval gaat.

Het ongeluk gebeurde woensdagavond, toen het meisje vanaf de derde verdieping van een flat aan de Markt naar beneden viel. Volgens de politie zou het kind op de vensterbank zijn geklommen, waarna ze naar beneden viel en zwaargewond raakte. Volgens Brabantse media verbleef het meisje bij haar oma.

Kind in Rotterdam

Eerder deze maand vond een soortgelijk incident plaats in Rotterdam-West, waarbij een kindje van één jaar oud eveneens uit een raam viel. Ook dat kind is aan de verwondingen overleden. De politie gaat in beide gevallen uit van een tragisch ongeluk.

Deze zomer zijn in Rotterdam en Vlaardingen meer jonge kinderen gewond geraakt door een val uit een raam. In alle gevallen gaat de politie uit van een ongeval.