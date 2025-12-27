Meerdere ongelukken op spekgladde wegen in noorden van het land

In het noorden van het land zijn verschillende ongelukken gebeurd die mogelijk zijn ontstaan door de gladde wegen. Het KNMI waarschuwde eerder al voor gladheid en heeft code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. Niet alleen gladheid, maar ook mist speelt daarbij een rol.

Volgens het KNMI ontstaat de gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. De ANWB meldt dat de waarschuwing in de ochtend vooral geldt voor Groningen, Friesland en Drenthe. In Drenthe wordt volop gestrooid omdat er ijs op het wegdek ligt. Op de N34 wordt daardoor langzaam gereden tussen Emmen en Zuidlaren.

Ongelukken

Volgens correspondenten zijn er inmiddels al meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid. Op de N34 bij Gieten (Drenthe) en de Halerweg in Hijken (Drenthe) ging het mis, net als op de N359 ter hoogte van Wommels (Friesland).

Op de N366 bij Alteveer (Groningen) vond een frontale botsing plaats tussen twee auto's. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een van de inzittenden moest door de brandweer worden bevrijd. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent. Op de plek van het ongeluk is het wegdek spekglad.

B ij Kropswolde (Groningen) op de Woldweg, waar het volgens een correspondent "behoorlijk glad" is, viel ook een gewonde. Daar botste een auto tegen een boom. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer moest worden bevrijd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Over de gewonden heeft de politie nog niks bevestigd.

Wegen afgesloten

Vrijdag ontstonden al gevaarlijke situaties doordat water langs gekrompen voegen van tunnelbakken op de weg terechtkwam en door de kou aanvroor. Op twee plekken is dit probleem nog niet opgelost, blijkt uit informatie van Rijkswaterstaat en de ANWB. De N31 bij Harlingen is daardoor dicht richting de Afsluitdijk, tussen Harlingen-Havens en Kimswerd. Ook daar wordt zout gestrooid tegen de gladheid.

De ANWB waarschuwt automobilisten extra alert te zijn. Het advies is om voor vertrek te controleren waar het glad en gevaarlijk is op de weg.