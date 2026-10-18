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Meerdere mensen onwel bij rondleiding in Grolsch-fabriek

Ongeluk

Vandaag, 09:43

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Meerdere mensen zijn zaterdagmiddag onwel geworden nadat zij tijdens een rondleiding in de Grolsch-fabriek in Enschede in aanraking kwamen met een vooralsnog onbekende stof. Zij zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens regionale media gaat het om negen bezoekers en twee rondleiders. De groep zou bronwater hebben geproefd dat wordt gebruikt om bier te brouwen. Mogelijk was het water vervuild met natronloog, een chemische stof die gebruikt wordt om leidingen te reinigen. Over hoe het nu met ze gaat, is bij de politie niets bekend.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, mogelijk is er pas na het weekend iets te zeggen over de oorzaak.

Door ANP

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