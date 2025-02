Mannen van 29 en 39 omgekomen bij ongeval in Sluiskiltunnel

De twee dodelijke slachtoffers van het verkeersongeluk maandag in de Sluiskiltunnel zijn een 39-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 29-jarige man uit het nabijgelegen Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. De politie meldt dinsdag dat de twee, die in een vrachtwagen zaten, door nog onbekende oorzaak tegen een muur waren gebotst in de tunnel. Ze overleden ter plaatse.

Even na 11.30 uur kwamen de eerste meldingen over het ongeluk binnen bij de hulpdiensten, waarna de tunnel in de N62 meteen in beide richtingen werd afgesloten. De tankwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen.

Door het ongeluk was de Sluiskiltunnel op de N62 bij het Zeeuwse Terneuzen een groot deel van de dag dicht.

Hart van Nederland/ANP