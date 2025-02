Na urenlange berging: Sluiskiltunnel weer open na ongeval met twee doden

De Sluiskiltunnel bij het Zeeuwse Borssele is weer helemaal beschikbaar voor verkeer. Dat meldde de verkeerdienst van de tunnel omstreeks 02.30 uur dinsdagochtend op X.

In de tunnel was maandagochtend een ernstig verkeersongeluk, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Het bergen in de noordbuis van de vrachtauto waarin deze mensen zaten duurde langer dan eerder werd gedacht. Tegelijkertijd werden ook het asfalt en de tunnelwand gerepareerd.

Het verkeer in de noordelijke richting werd omgeleid via de brug bij Sluiskil. In de zuidelijke richting ging de tunnel eerder weer open.

