Twee doden bij zeer ernstig ongeluk met tankwagen in Sluiskiltunnel

Bij een ernstig ongeval in de Sluiskiltunnel bij Terneuzen zijn maandag twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om de inzittenden van een gekantelde tankwagen. De tunnel blijft waarschijnlijk de hele dag afgesloten.

Even na 11.30 uur kwamen de eerste meldingen over het ongeluk binnen bij de hulpdiensten, waarna de tunnel in de N62 meteen in beide richtingen werd afgesloten. Aanvankelijk was er sprake van meerdere gewonden, maar later bevestigde de politie dat beide inzittenden van de vrachtwagen zijn overleden. De tankwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen.

De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Getuigen worden gehoord en specialisten doen sporenonderzoek. De politie verwacht dat dit nog uren in beslag neemt.

Schade aan tunnelwand

Naast het politieonderzoek moet ook de tunnel zelf worden gerepareerd. Door de klap raakte de tunnelwand beschadigd. Tot die is hersteld, blijft de Sluiskiltunnel dicht. Automobilisten worden omgeleid via de brug over het kanaal. In zuidelijke richting is de weg weer open, meldt de Westerscheldetunnel.

Hart van Nederland/ANP