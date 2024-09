Man en vrouw slaan op de vlucht na ongeval en steken snelweg en spoor over

Twee inzittenden van een auto zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op de vlucht geslagen na een ongeval bij de Beneluxtunnel in Rotterdam. De man en de vrouw staken daarbij te voet de snelweg en een spoorweg over.

Het ongeluk gebeurde op de A4 in zuidelijke richting. De inzittenden van de auto die de aanrijding zou hebben veroorzaakt, staken de snelweg vanaf de linkerrijstrook over naar de Butaanweg. De vrouw zou hierbij meerdere keren bijna zijn aangereden door passerende voertuigen, aldus een correspondent ter plaatse.

Hulpdiensten hebben de vrouw aangehouden op de Butaanweg. De tweede inzittende, vermoedelijk de mannelijke bestuurder, is gevlucht en nog niet gevonden. Mogelijk zou hij in het water zijn gesprongen.

Grote zoektocht

De brandweer zette onder meer een drone in om vanuit de lucht te zoeken, en een havenbedrijf in de buurt stuurde een boot om met zoeklichten het water af te speuren. Ondanks deze inspanningen is de man nog niet aangetroffen.

Tijdens de zoekactie moest ProRail het goederentreinverkeer stilleggen, aangezien beide vluchtende personen ook het spoor waren overgestoken. Voor zover bekend zijn er bij het ongeval geen gewonden gevallen, maar meerdere voertuigen raakten beschadigd.