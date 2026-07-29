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Zoon gooit kostbaar gebit weg, brandweer opgeroepen in Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 09:29

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Aan de Reuzenreigerstraat in de Haagse wijk Ypenburg heeft de brandweer dinsdagavond een opmerkelijk voorwerp uit een ondergrondse afvalcontainer gehaald. Een kostbaar gebit was na het eten namelijk per ongeluk samen met een krant bij het afval beland.

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De eigenaar had de tanden in Turkije laten maken en daar zo'n 1.500 euro voor betaald, meldt een correspondent ter plaatse. Omdat hij problemen heeft met het gebit, doet hij dat tijdens het eten uit. De tanden werden tijdens de maaltijd dinsdag tijdelijk op een krant gelegd.

In de afvalcontainer

Na het eten ruimde zijn zoon de tafel af. Kennelijk wilde hij een goede indruk achterlaten door alles netjes op te ruimen en zette hij een tandje bij. Hij deed echter iets te veel zijn best, want niet alleen de krant, maar ook het daarop liggende gebit belandde in de vuilniszak. Die zak werd vervolgens nietsvermoedend in de ondergrondse afvalcontainer gegooid.

Toen de familie ontdekte dat ook de tanden waren weggegooid, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Brandweerlieden zetten hun tanden op elkaar en wisten het gebit met man en macht uit de container te halen. De eigenaar was zichtbaar opgelucht en blij dat hij zijn tanden weer terug had.

Door Redactie Hart van Nederland

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