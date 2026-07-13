Grote reddingsactie nadat man bekneld raakt in vuilniswagen in Rotterdam

Bij het legen van vuilniscontainers op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam is een man bekneld geraakt in een vuilniswagen. Na ruim twee uur werd de man bevrijd uit de wagen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De man zat in een container die rond 10.00 uur door de vuilniswagen werd opgetild en in de wagen werd geleegd. Vermoedelijk sliep hij in de container. Volgens de woordvoerster zaten de benen van de man bekneld door de klep van de vuilniswagen. Zij kan niets zeggen over zijn identiteit en verwondingen.