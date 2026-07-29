Man die gewond naast fatbike werd gevonden in Almere overleden

Op het Tuinkruidenpad in Almere is afgelopen weekend een gewonde man gevonden naast zijn fatbike op het fietspad. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. Dinsdag werd bekend dat het slachtoffer is overleden.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de gewonde man rond 00.30 uur aangetroffen in Almere. De man lag gewond naast zijn fatbike op het fietspad en werd door twee omstanders aangetroffen.

Reanimatie

Hulpdiensten werden direct ingeschakeld waarna medewerkers van de ambulance het slachtoffer reanimeerden. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij dinsdag is overleden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht, met onder meer een buurtonderzoek. Het is nog onbekend waardoor de man gewond is geraakt. De politie roept iedereen die meer weet op zich te melden.