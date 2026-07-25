Jongen (18) overleden na fatbike-ongeval Vlissingen

Een 18-jarige jongen uit Vlissingen is in de Zeeuwse plaats om het leven gekomen bij een ongeluk. De jongen zat op een fatbike en kwam hard in botsing met een bestelbus. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond om 23.30 uur bij een bruggetje over de Schuitvaartgracht ter hoogte van de Rembrandtlaan. De weg is langere tijd afgesloten geweest voor onderzoek. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.