OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jongen (18) overleden na fatbike-ongeval Vlissingen

Ongeluk

Vandaag, 12:17

Link gekopieerd

Een 18-jarige jongen uit Vlissingen is in de Zeeuwse plaats om het leven gekomen bij een ongeluk. De jongen zat op een fatbike en kwam hard in botsing met een bestelbus. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond om 23.30 uur bij een bruggetje over de Schuitvaartgracht ter hoogte van de Rembrandtlaan. De weg is langere tijd afgesloten geweest voor onderzoek. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.