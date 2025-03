Bestuurder (42) busje verdacht van letsel door schuld na zware crash Loenen

De bestuurder van het busje dat dinsdagavond in Loenen betrokken raakte bij een zwaar ongeluk waar zes gewonden vielen, wordt verdacht van letsel door schuld, meldt De Stentor woensdag. Twee van de gewonden zouden er slecht aan toe zijn, liet een politiewoordvoerder dinsdag aan Hart van Nederland weten.

Volgens de krant zaten er drie mannen in het busje: de bestuurder van 42 jaar en twee mannen van 22 en 25 jaar. Daarnaast zat er ook een vrouw van 23 jaar in het busje. Alle vier de inzittenden zijn afkomstig uit Roemenië en hebben geen vast adres in Nederland.

Verdacht van veroorzaken ongeluk

De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen zijn volgens de woordvoerder zwaargewond. Voor de 42-jarige bestuurder van het busje zijn artikel 6 en 8 van de wegenwet opgemaakt, wat betekent dat hij verdacht wordt van het veroorzaken van een ongeluk met zwaar letsel tot gevolg en het mogelijk rijden onder invloed.