75-jarige fietser omgekomen bij botsing met automobilist in Tegelen

Een 75-jarige man uit Tegelen is vrijdagavond om het leven gekomen nadat hij al fietsend was geraakt door een auto in de Limburgse plaats. Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur op een kruising op de Geldersebaan, waar de fietser probeerde over te steken.

De bestuurder van de auto wordt gehoord door de politie, aldus een woordvoerster. Informatie over de identiteit van de bestuurder heeft ze nog niet. De omgeving van het ongeval is afgezet.

ANP