Bewoners bezorgd over 'racebaan' Geldrop: Circuit Zandvoort is er niets bij'

Al lange tijd maken omwonenden zich grote zorgen over de Eindhovenseweg in Geldrop. Vorige maand ging het helemaal mis in de straat. Op 18 juni werd een fietser geschept door een auto en overleefde de botsing niet. Het dodelijke ongeval, meerdere gevaarlijke situaties en hardrijders zorgen voor grote frustratie bij omwonenden en zij willen dat de gemeente in actie komt.

Zolang er niks gebeurt, is het volgens de bewoners wachten totdat de volgende dode valt. Hans Vermeulen woont al ruim dertig jaar aan de Eindhovenseweg en ziet dat er steeds harder gereden wordt. "Ze mogen 50 kilometer per uur, maar soms is het wel 100 kilometer per uur. Het is hier echt een racebaan. Het circuit in Zandvoort is er niks bij. Het gaat hier helaas vaak mis."

Flitspaal of zebrapad

Voor Hans en andere omwonenden is het dodelijke ongeval de druppel, ze willen dat de gemeente ingrijpt. "Een flitspaal of zebrapad kan al helpen. Er moet iets veranderen. Anders is het wachten tot het weer misgaat."

Maar de gemeente gaat niks aanpassen aan de weg, laat een woordvoerder desgevraagd weten. "We staan in contact met de politie. Mocht daar het signaal ontstaan dat verkeersveiligheid ter plaatse structureel in het geding is, dan zullen we dat signaal uiteraard serieus nemen en met hen in gesprek gaan. Op dit moment is daar echter geen sprake van."