Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Persoon overleden na frontale aanrijding met scooters in Maastricht

Ongeluk

Vandaag, 20:28 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een aanrijding tussen twee scooters op de Lage Frontweg in Maastricht is donderdagavond een 41-jarige man uit Maastricht overleden. Dat meldt de politie op X. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht van een van de betrokkenen niet meer baten.

Bij het ongeval is de bestuurder van de andere scooter niet gewond geraakt. De toedracht van het ongeval wordt nog door de politie onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Lichaam naast auto gevonden in greppel bij Zeewolde
Lichaam naast auto gevonden in greppel bij Zeewolde
Automobilist (37) overleden na botsing met vrachtauto op N273 in Limburg
Automobilist (37) overleden na botsing met vrachtauto op N273 in Limburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.