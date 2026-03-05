Persoon overleden na frontale aanrijding met scooters in Maastricht

Bij een aanrijding tussen twee scooters op de Lage Frontweg in Maastricht is donderdagavond een 41-jarige man uit Maastricht overleden. Dat meldt de politie op X. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht van een van de betrokkenen niet meer baten.

Bij het ongeval is de bestuurder van de andere scooter niet gewond geraakt. De toedracht van het ongeval wordt nog door de politie onderzocht.