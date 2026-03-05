Volg Hart van Nederland
Lichaam naast auto gevonden in greppel bij Zeewolde

Ongeluk

Vandaag, 14:11 - Update: 2 uur geleden

Langs de Schollevaarweg in Zeewolde is donderdagochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een greppel naast de weg. In dezelfde greppel werd ook een auto aangetroffen, bevestigt de politie. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

De politie zette een deel van de omgeving af voor onderzoek. De Schollevaarweg was daardoor tijdelijk afgesloten voor verkeer. "In de buurt is een lege auto gevonden", laat een politiewoordvoerder weten. Of er een verband is tussen het voertuig en de overleden persoon, wordt nog onderzocht.

Het voertuig lag in een sloot in het buitengebied ten westen van Zeewolde, bij de kruising van de Schollevaarweg en de Bloesemlaan. Duikers en forensisch onderzoekers verzamelden daar sporen rond het water.

Over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

