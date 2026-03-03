Volg Hart van Nederland
'Politieauto gelanceerd in Limburgse Haelen, wagen total loss'

Ongeluk

Vandaag, 09:18 - Update: 3 uur geleden

In het Limburgse Haelen is maandagavond een politieauto hard gecrasht. De wagen werd op de N273 gelanceerd toen de agenten over een berg asfalt reden die op de weg lag. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De agenten, die vanaf het zuiden naar het noorden wilden rijden over de N273, kregen toestemming van een verkeersregelaar om via de afgesloten weg te rijden. Toen de agenten op een berg met asfalt reden, werden de auto gelanceerd

De Napoleonsweg is sinds maandag gesloten vanwege werkzaamheden. De toplaag van het asfalt is verwijderd en het vrijgekomen materiaal ligt op een hoop op de weg.

De politiewagen kwam hard terug op het wegdek en de airbags van de politiewagen werden geactiveerd. Beide agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus de correspondent. Een berger heeft de politiewagen, die total loss raakte, afgesleept.

Door Redactie Hart van Nederland

